Алапаевск, Свердловская область, , 18:06 — REGNUM Спалившие 69-летнюю жительницу Свердловской области два подростка были из благополучных семей. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции ОВД Алапаевска установили, что оба фигурирующих в деле подростка воспитываются в полных семьях, они и их родители на учете в ПДН не состоят», — сказал Горелых.

При этом один из несовершеннолетних обучается в коррекционной школе. По предварительным данным, когда подростки подожгли женщину, то испугались и побежали искать воду. Но было уже поздно.

По данным Накануне. Ru, следователи намерены добиваться ужесточения меры пресечения 16-летнему подростку. Его 12-летний приятель не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 16 октября в Алапаевске. Перед смертью женщина была избита.

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