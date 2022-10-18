Ейск, Краснодарский край, , 18:05 — REGNUM Число погибших при крушении военного самолета Су-34 в Ейске увеличилось. Жертвами стали 15 человек, пишет ТАСС.

Последствия крушения Су-34 в Ейске телеграм-канал главы Кубани

Напомним, что вечером 17 октября на многоэтажный жилой дом упал самолет, в результате чего вспыхнул пожар. Возгоранию был присвоен четвёртый ранг сложности. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. метров.

Поисково-спасательная операция была завершена днем 18 октября. Около 20 человек пострадали и были госпитализированы. Более 500 человек эвакуировали из зоны ЧС.