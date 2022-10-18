Париж, 18 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В столице Франции в ходе проведения акции протеста 18 октября начались первые столкновения с полицией, сообщает Le Parisiеn.

(сс) KRIS AUS67 Протест во Франции

Протестующие требуют повышения заработной платы и строят баррикады. Участники манифестации также выражают недовольство ситуацией на заправочных станциях (ограничениями в работе).

По данным французского издания, в парижском шествии завязались потасовки с силами правопорядка. За баррикадами демонстранты бросают снаряды, приближаясь к полиции.

Согласно первоначальным сообщениям, протесты проходят по всей Франции. В Марселе, по данным полиции, на демонстрацию вышли 2200 человек, а в Мартиге собралось 2000 человек. В Страсбурге к демонстрации присоединились 1000 человек, в Монпелье — 1800 человек.