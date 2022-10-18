Зеленодольский район, Татарстан, 18 октября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Зеленодольском районе Татарии в работе водоканала выявлены множественные нарушения. По решению суда с компании взыскана компенсация ущерба в размере около 2,3 млн рублей, сообщает 18 октября Росприроднадзор.

ИА REGNUM На Волге

По результатам проверок, очистные сооружения АО «ЗВКС» работают неэффективно. В результате деятельности водоканала в реку Волгу попадают загрязняющие вещества в высокой концентрации, уточнили в ведомстве.

При анализе проб из Куйбышевского водохранилища выявили превышения по сульфат-иону. Добровольно возмещать причиненный природе ущерб водоканал отказался. Росприродназор обратился в суд за взысканием суммы в размере 2 298 942 рублей. Решение судьи было в пользу природоохранного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Бугульме по факту разлива битума возбудили уголовное дело.

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