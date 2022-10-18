Бухарест, 18 октября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Бухаресте на 90-м году жизни скончался известный румынский писатель и литературный критик Эуджен Симион. Об этом 18 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно предварительным данным, смерть литератора наступила по естественным причинам. Ранее он перенес несколько тяжелых инфекционных заболеваний.

Симион известен в мировых литературных кругах как автор романов и эссе «Время жизни, время исповеди», «Возвращение автора», «Смерть Меркуцио» и др. Его произведения входили в университетскую программу десятков стран мира, включая СССР и Российскую Федерацию.

Дата и время прощания с Симионом не уточняются.