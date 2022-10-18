Ош, Киргизия, , 18:01 — REGNUM Четыре уголовных дела возбудила генеральная прокуратура Киргизии против мэра города Оша Алмаза Мамбетова. Об этом сообщили в надзорном органе сегодня, 18 октября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что сейчас следователи генпрокуратуры расследуют случаи злоупотребления должностным положением, в которых подозревают Мамбетова.

Речь идёт о периоде с 2014 по 2019 год, когда он занимал должность мэра города Балыкчи.

Также фигурантами этих уголовных дел стали и другие сотрудники Балыкчинской городской администрации. В частности, неделей ранее был задержан, а затем переведён под домашний арест первый вице-мэр Азиз Асаналиев.

Подробности уголовных дел генеральная прокуратура Киргизии не раскрывает.