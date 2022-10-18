Ливерпуль, Великобритания, , 17:59 — REGNUM 25-летний нападающий «Ливерпуль» и сборной Португалии по футболу Диогу Жота пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом 18 октября сообщил главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп PAUL ROBINSON

«Плохие новости по Диогу — он пропустит чемпионат мира в Катаре. У него довольно серьезная травмы икроножной мышцы. Печальные новости для футболиста, «Ливерпуля» и сборной Португалии», — цитирует Клоппа издание BBC.

В текущем сезоне Диогу Жота принял участие в восьми матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Ливерпуль» португалец выступает с 19 сентября 2020 года после перехода из «Вулверхэмптона» за 44,7 миллиона евро.