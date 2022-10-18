Рим, , 17:52 — REGNUM Лидеры правых партий Италии продолжают делить портфели нового правительства, некоторые договоренности уже достигнуты, передают национальные СМИ 18 октября.

Маттео Сальвини

Предполагается, в частности, что пост министра иностранных дел займет Антонио Таяни, экс-спикер Европарламента, координатор партии Сильвио Берлускони.

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в свою очередь может занять пост министра экономического развития. По другим данным, Сальвини не отказался от намерения лично возглавить МВД (главой ведомства в любом случае станет представитель его партии). Также предполагается, что Сальвини получит и пост одного из двух заместителей Джорджи Мелони (вице-премьера).

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.