Луганск, , 17:53 — REGNUM Луганская Народная Республика упразднила пункты пропуска, ранее стоявшие на административных границах ЛНР с другими регионами России, сообщил 18 октября журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

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«Луганская Народная Республика не осуществляет на пунктах пропуска ни пограничный, ни таможенный контроль с 11 октября. Все пункты пропуска упразднены. Пограничники, которые еще там остаются, лишь охраняют имущество», — цитирует его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов, состоявшихся 23 — 27 сентября.

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