Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В салоне автомобиля скорой медицинской помощи на территории городской Елизаветинской больницы Петербурга нашли гранату, сообщили 18 октября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Stanislav S. Yanchenko Граната

Опасный предмет в автомобиле скорой помощи обнаружили 17 октября, около 01:30 мск, после того как доставили в больницу нетрезвого мужчину.

«Пациент оставил предмет, похожий на гранату. Прибывшие специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» идентифицировали находку как страйкбольную гранату, не представляющую опасности», — уточнили в ведомстве.