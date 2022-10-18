Ульяновск, , 17:44 — REGNUM В отношении 19 жителей города Ульяновска возбудили уголовное дело по факту организации преступного сообщества. По версии следствия, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемые приобретали иностранные автомобили, устанавливали на них аналоги дорогих автодеталей, а затем в безлюдных местах совершали ДТП. Позже они направляли ложные документы в страховую компанию и в Госавтоинспекцию.

Полученные страховые компенсации распределялись между членами банды. Всего с 2018 года ими получены незаконные страховые выплаты на сумму более 10 млн рублей.

Организатор преступной группы (25-летний местный житель) заключен под стражу. Остальным в зависимости от участия избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, преступная группировка, состоящая из 11 жителей Пензенской области в возрасте от 24 до 41 года, обвиняется в мошенничестве в сфере страхования.

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