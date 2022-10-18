Сарапульский район, Удмуртия, , 17:43 — REGNUM Хлопок газа произошел в квартире одноэтажного дома в деревне Соколовка Сарапульского района. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии в своем telegram-канале.

Взрыв газа. Последствия Seattle City Council

По данным управления, при взрыве пострадали три человека, все они госпитализированы.

По предварительным данным, в момент хлопка проводились работы по первичному запуску газа. На место происшествия выезжали бригады пожарных частей № 13 и 23, медики, а также аварийная бригада газовой службы.

Проводятся необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в квартире девятиэтажного дома в Ижевске на улице Степана Разина произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением, без возникновения пожара. Пострадали два человека — мужчина и женщина.

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