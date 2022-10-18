Чебаркуль, Челябинская область, 18 октября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Жительница Чебаркульского района Челябинской области отдала мошенникам деньги, которые копила пять лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Установлено, что 31-летней женщине позвонили неизвестные, заявили, что недобросовестные сотрудники банковской организации пытаются завладеть её сбережениями, и убедили забрать деньги из банка и отправить их на «безопасный» счёт. Гражданка перевела им более 1,8 млн рублей. А затем взяла онлайн-кредит в размере 100 тыс. рублей и тоже перевела злоумышленникам.

Полицейским пострадавшая призналась, что звонившие были очень убедительны. При этом ранее она знала о разных схемах мошенничества.