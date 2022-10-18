Вашингтон, , 17:46 — REGNUM США и Мексика планируют обратиться к Организации Объединенных Наций за поддержкой для восстановления порядка на Гаити на фоне гуманитарного кризиса, сообщает 18 октября Reuters.

Войска США в Гаити. 1994 Nobunaga24

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила во время заседания Совета Безопасности организации, что будет разработана «тщательно спланированная миссия вне ООН под руководством страны-партнера с глубоким и необходимым опытом, требуемым для того, чтобы усилия такой операции были эффективными». При этом пока не сообщается, кто именно возглавит эту миссию.

Ранее координатор ООН на Гаити рассказала о катастрофическом голоде в этой стране, спровоцированном бандами, контролирующими топливные терминалы.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее в октябре также предложил направить в страну «силы быстрого реагирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные самолёты Канады и США доставили на Гаити бронетехнику для полиции