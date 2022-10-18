Брянск, 18 октября 2022, 18:02 — REGNUM В Брянске затягиваются сроки строительства Славянского моста через реку Десна. За срыв работ подрядчик ответит «по всей строгости закона», заявил 18 октября в социальных сетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона раскритиковал темпы возведения объекта, побывав на строительной площадке. По словам губернатора, сейчас нет никаких проблем с финансированием, оплата работ ведётся строго по факту выполненных объёмов. Но «по совершенно непонятным причинам» затягиваются сроки строительства важнейшей транспортной артерии города.
Как сообщало ИА REGNUM, Славянский мост строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», он соединит новую дорогу-защитную дамбу «Брянск-I — Брянск-II» и Фокинский, Володарский и Советский районы Брянска. Подрядчик объекта — АО «Орёлдорстрой».