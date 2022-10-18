Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Расселенный трехэтажный доходный дом Сабаевых-Замятиных XIX века, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, выставили на торги под размещение апарт-комплекса, сообщили 18 октября в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

auction-house.ru Доходный дом Сабаевых-Замятиных в центре Петербурга

Доходный дом Сабаевых-Замятиных, 1875 года постройки, площадью 1,6 тыс. кв. метров, с земельным участком площадью 3,8 тыс. кв. метров на улице Черняховского, 56А, планируют отдать под реконструкцию, хотя объект не является архитектурным памятником. В РАД оценили лот в 132 млн рублей и считают, что его месторасположение в шаговой доступности от станции метро «Лиговский проспект», Московского вокзала, Лиговского и Невского проспектов будет интересно потенциальным инвесторам.

«Ближайшее окружение представлено жилой и общественно-деловой застройкой — офисные и торговые центры, гостиницы, магазины, кафе и прочее. Территория объекта примыкает к саду Сан-Галли. Здание в аварийном состоянии, законсервировано и отключено от энергоресурсов. Возможный вариант использования — реконструкция под размещение апарт-комплекса», — добавили в пресс-службе.

Вместе с тем заместитель руководителя Департамента продаж РАД в Санкт-Петербурге Дарья Гончарова указала на то, что здание расположено в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия. Это было бы помехой для потенциального инвестора, однако само здание к ОКН не относится и путь согласования проекта реконструкции будет значительно короче.

Заявки на участие в торгах, которые состоятся на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online, принимаются до 11 ноября 2022 года.