Москва, , 19:27 — REGNUM Продажа Аляски Соединённым Штатам является геополитической ошибкой. Необходимо начать работу по возвращению территории в состав России. Об этом заявил председатель политической партии «Коммунисты России», депутат заксобрания Алтайского края Сергей Малинкович.

Аляска Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«Передача Аляски американцам — одна из крупнейших геополитических ошибок царской власти. Сделка явно была непрозрачной, совершалась под сильным политическим давлением и с участием агентов влияния в царской администрации», — цитирует Маленкова РИА-Новости.

Напомним, что 6 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть что возвращать, и Америка должна об этом помнить.

«Порядочность — не слабость, нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать», — сказал Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, у России только два пути возвращения Аляски.

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