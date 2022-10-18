Минск, , 17:43 — REGNUM Обстановка на границе Белоруссии с бывшей УССР не только напряженная и опасная, но и непонятная, заявил 18 октября глава белорусского госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо информагентству БелТА.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «с той стороны» ходит множество вооруженных людей без опознавательных знаков.

«С той стороны границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона, другие. Мы даже не понимаем, кто, потому что ходят без опознавательных знаков. Естественно, напряженность есть, есть опасность. Чем больше людей на границе, не специалистов, тем больше возможность для конфликтов», — цитирует агентство слова Лаппо.

Также он рассказал, что ранее приграничное население «с той стороны» отправлялось на территорию Белоруссии за ягодами и грибами.

«В этом году мы им тоже разрешили, выставили специально наряды. Но в деревни пришли вооруженные люди и ни одного человека не отпустили — ни за черникой, ни за клюквой», — рассказал Анатолий Лаппо.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о развертывании в стране совместной в Россией региональной группировки войск.

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