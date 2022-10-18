Мехико, 18 октября 2022, 17:45 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор планирует 18 октября провести разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, сообщает Reuters.
При этом Лопес Обрадор отметил, что он не уверен, о чем именно он будет говорить с Байденом, однако, возможно, речь пойдет о встрече обоих лидеров с премьер-министром Канады, запланированной на декабрь.
Напомним, что власти Канады приняли решение о введени новых односторонних санкций в отношении России в связи с событиями на территории б. УССР. Под санкции попал, в частности, телеканал «Звезда», а также целый ряд российских журналистов, среди которых — Павел Гусев, Тина Канделаки, Кирилл Клеймёнов, Михаил Леонтьев, военкор Александр Коц и другие.
Кроме того, санкции введены в отношении актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова и Дмитрия Певцова.