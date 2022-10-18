Мехико, 18 октября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор планирует 18 октября провести разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, сообщает Reuters.

(сс)marcn Джо Байден

При этом Лопес Обрадор отметил, что он не уверен, о чем именно он будет говорить с Байденом, однако, возможно, речь пойдет о встрече обоих лидеров с премьер-министром Канады, запланированной на декабрь.

Напомним, что власти Канады приняли решение о введени новых односторонних санкций в отношении России в связи с событиями на территории б. УССР. Под санкции попал, в частности, телеканал «Звезда», а также целый ряд российских журналистов, среди которых — Павел Гусев, Тина Канделаки, Кирилл Клеймёнов, Михаил Леонтьев, военкор Александр Коц и другие.

Кроме того, санкции введены в отношении актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова и Дмитрия Певцова.