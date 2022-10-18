* Ичкерии — запрещённая в России организация

18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что законодательный орган киевского террористического режима принял решение признать временно оккупированной Россией территорией «Чеченскую Республику Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Оксана Переможенко, , 20:17 — REGNUM Законодательный орган киевского террористического режима принял решение признать временно тооккупированной Россией территорией «Чеченскую Республику Ичкерия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное постановление поддержали 287 депутатов законодательного органа киевского режима. В постановлении отмечается, что законодательный орган киевского режима осуждает действия России в период войны в Чечне и контртеррористической операции.

Читайте также: Срочно нужна перемога: зачем Киев осудил Иран и «признал» Ичкерию*

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что представителям киевского режима, видимо, нечем больше заняться, как «штамповать» подобные решения назло России. Террористы признали террористов, подчеркнули другие.

«Дополнительно мотивируют Кадырова. Не останавливайтесь», — с сарказмом отреагировал Всадник самоката.

«Я что-то не понял, а почему у них там в [законодательном органе] ещё есть электричество? Непорядок!» — написал Дмитрий.

«Жду не дождусь комментария Рамзана Ахматовича… Интересно почитать», — добавила Екатерина.

«Чем ближе крах, тем безумнее решения! Страна сказочных идиотов», — отметил Себастьян П.

«Похоже Рамзану теперь 100% мотивация, чтобы два раза не вставать, до самого города Киева есть за что наведаться…» — отметил Сергей.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А закон про выкопавших Черное море укров уже есть?» — шутит pvva.

«Пока там электричество не отключили, надо успеть напринимать всякого…» — не без сарказма добавила Olga.

«Ждём от них закон, что Москва была «оккупирована» Юрием Долгоруким», — смеется Денис Т.

«Ничего удивительного — террористы поддерживают террористов», — отреагировала Елена.

«Ждём от [киевского режима] признание ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавила O. L.

«Им плевать, кого признавать, — главное, типа назло России…» — заметила Inna A.

«Поздравляю их с тем, что они подтвердили свой собственный статус страны-террориста», — отметила Ella I.

«В цирке все хорошо. Клоуны остались, а других номеров нет», — шутит Дмитрий.

«Я так полагаю, СБ ООН должны это все решительно осудить», — с сарказмом пишет Artem.

«Потом каждый из этих 287 персонально перед Кадыровым извинится», — добавила Ирина К.

«Не мешайте придуркам играть в политику», — пошутил Vesel4ak Norris.

«Это все от бессилия. Они уже не знают, как бы нагадить. Жалко и убого», — отреагировал Михаил В.

«А что, у них в [законодательном органе] свет есть, чтобы голосовать? Непорядок!.. Извиняться придется», — с юмором отметил Timur N.

«В дурдоме всё стабильно», — шутит Анастасия.

«Они от бессилия уже не знают, какую перемогу придумать. Но 100% понимают, что тикать скоро нужно будет», — добавила Tatiana V.

«[Законодательный орган киевского режима] — сумасшедший дом, осенью у идиотов обострение, вот они и взбодрились. Лучше бы они включили мозги и признали, что Крым и четыре региона ушли от них безвозвратно. И остановились бы на мирных переговорах. Хоть остатки страны бы оставили. И долгов бы поменьше было бы», — подытожила Мила.