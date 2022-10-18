Челябинск, 18 октября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Челябинске женщина 1985 года рождения заключила фиктивные трудовые договоры с 12 иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Граждане проживают в ближнем зарубежье. Фактически они не осуществляли трудовую деятельность.

Теперь даме предстоит отвечать за организацию незаконной миграции. Всего с начала года по этой статье завели 74 уголовных дела. К ответственности привлекли 40 человек.