Минск, 18 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Белорусская геймдев-студия Awem Games из-за кризиса сокращает команду и закрывает минский офис. Об этом порталу devby. io рассказали сотрудники, которых уведомили об увольнении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Никаких предпосылок к увольнениям не было. Все произошло очень резко, и, кажется, стало для всех шоком», — сообщил один из сотрудников.

Большинству работников, которых решили уволить, компания дала возможность доработать до конца октября и за это время поискать новую работу. Сколько всего человек будет уволено — неизвестно.

Как сообщалоИА REGNUM, Awem Games — геймдев-компания родом из Могилева, основанная в 2002 году. За прошлый год, по данным аналитической платформы Sensor Tower, выручка Awem Games превысила $11 млн.