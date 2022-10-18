Чувашия, 18 октября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Двух жителей Чувашии признали виновными в совершении преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Установлено, что в одном из населенных пунктов Мариинско-Посадского района днем 13 августа 2021 года во время совместного распития алкоголя двое местных жителей на почве личных неприязненных отношений решили убить общего знакомого. Находясь в квартире погибшего, мужчины нанесли ему множество ударов руками, ногами и другими предметами, в том числе отверткой, по разным частям тела. От полученных травм хозяин жилища скончался на месте, а злоумышленники скрылись. В кратчайшие сроки их нашли и заключили под стражу.

Обвиняемые не признали свою вину, но их причастность к преступлению доказана, в том числе показаниями свидетелей, заключениями множества экспертиз.

Верховный суд Чувашии вынес одному из фигурантов дела наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на 1,5 года. Второго мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Чувашии завершили расследование и передали в суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью: жертву забили до смерти различными предметами домашнего обихода. Экспертиза насчитала около 70 различных ударов.

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