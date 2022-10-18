Москва, 18 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. 18 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» футбольный клуб «Локомотив» в матче четвертого тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Дмитрий Баринов, Наир Куликов, Даниил Куликов, Артем Карпукас, Франсуа Камано, Вильсон Изидор, Иван Игнатьев.

«Химки»: Виталий Гудиев, Алексей Никитин, Захар Волков, Ираклий Чежия, Неманья Главчич, Дмитрий Малыхин, Данил Казанцев, Кирилл Боженов, Аяк Гулиев, Илья Садыгов, Александр Руденко.