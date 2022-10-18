Симферополь, 18 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Компания «КрымТЭЦ» направляет электроэнергию, вырабатываемую Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ, на нужды Херсонского и Запорожского регионов с 18 октября — по линиям электропередачи, восстановленным после подрыва в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Как уточняется, с 17 октября по распоряжению системного оператора Единой энергетической системы России «КрымТЭЦ» перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании. Ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании завершены досрочно.

«На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году, — уточнил генеральный директор «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

Ремонт оставшегося оборудования специалисты намерены завершить через десять дней.

Отметим, в состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети, общая установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность — 555,2 Гкал/ч.