Вашингтон, , 17:39 — REGNUM В США двое мужчин, охотившихся в штате Вайоминг, получили ранения в результате нападения медведя гризли, сообщает 18 октября Reuters.

Медведь

Оба мужчины были доставлены в местные больницы, причем одного из них доставили на вертолете, говорится в письменном заявлении департамента охоты и рыболовства штата Вайоминг. О состоянии их здоровья пока ничего не сообщается.

«Судя по первоначальной информации, речь идет о внезапной, неожиданной встрече с медведем гризли. Это печальная и прискорбная ситуация, мы желаем обоим пострадавшим полного и скорейшего выздоровления», — заявили в департаменте.

Напомним, что ранее черный медведь (барибал) напал и ранил 10-летнего мальчика в американском в городе Моррис (штат Коннектикут).

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