Мелитополь, 18 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Электроэнергия тремя крымскими ТЭЦ с 18 октября направляется в Херсонскую и Запорожскую области. Об этом в социальных сетях заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трубы ТЭЦ

Ресурс поставляют Симферопольская, Сакская и Камыш-Бурунская ТЭЦ.

«Формула «Русский русскому помоги» и «Русские своих не бросают» в действии!», — написал Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, степень готовности Запорожской области к отопительному сезону уже превышает 80%.