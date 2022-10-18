Астана, , 18:31 — REGNUM Наконец-то реализован проект, который помог России прочувствовать свою «азиатскость» и лучше понять, что у нее есть союзники — страны Туркестанского региона. Об этом заявил директор центра стратегических решений «Аппликата» Кубатбек Рахимов, комментируя итоги встречи в формате Центральная Азия — Россия, которая состоялась в Астане, передаёт «Независимая газета».

Заседание Совета глав государств СНГ Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ

По словам экс-советника премьер-министра Киргизии, это мероприятие наглядно продемонстрировало, что «фактор СНГ заиграл новыми красками».

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«Поэтому те проекты, которые будут направлены внутрь региона, должны наконец реализоваться. Потенциал России в Средней Азии и Казахстане не реализован до конца», — добавил он.

Рахимов отметил, что в Туркестанском регионе начинается перезагрузка, которая может придать импульс экономическим проектам и благотворно повлиять на его инвестиционную привлекательность.

«Но как это будет реализовываться на практике, непонятно. Потому что действенных инструментов нет, людей, которые бы за это направление отвечали в структуре российской власти, осталось мало, лица одни и те же», — сетует собеседник.

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Для решения этой проблемы, как утверждает эксперт, необходимо воссоздать в России министерство по делам СНГ.

«Самое время заниматься Содружеством и наполнять эти проекты реальными инвестициями, реальной силой, а не только обещаниями», — подытожил Кубатбек Рахимов.

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