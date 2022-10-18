Чебоксары, 18 октября 2022, 17:23 — REGNUM Депутаты Горсобрания Чебоксар на очередном заседании, которое состоялось 18 октября, избрали главой города — председателем горсобрания седьмого созыва представителя «Единой России» ИА REGNUM.
На заседании присутствовали 34 депутата, Кадышев был избран главой города единогласно.
Также Кадышев будет возглавлять городское собрание депутатов.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа текущего года на 39-м году жизни скончался Олег Кортунов, который занимал пост главы Чебоксар с 8 октября 2020 года. Временно исполняющим обязанности главы столицы Чувашии был назначен Евгений Кадышев, на тот момент — вице-спикер горсобрания. Причем ранее, в 2017–2020 годах, Кадышев уже занимал пост главы города.
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