Чебоксары, 18 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Депутаты Горсобрания Чебоксар на очередном заседании, которое состоялось 18 октября, избрали главой города — председателем горсобрания седьмого созыва представителя «Единой России» ИА REGNUM.

пресс-служба администрации Чебоксар Евгений Кадышев - избранный глава города Чебоксары

На заседании присутствовали 34 депутата, Кадышев был избран главой города единогласно.

Также Кадышев будет возглавлять городское собрание депутатов.

Председатель Госсовета Чувашии, экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов отметил, что давно знает Евгения Кадышева. Он зарекомендовал себя как хороший руководитель, способный принимать верные, взвешенные решения во благо жителей столицы Чувашии.

«Не скажу, что нужно избегать споров, они должны быть. Но нужно не забывать, что истина одна — это горожане, их благосостояние и социальное самочувствие», — заключил спикер регионального парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа текущего года на 39-м году жизни скончался Олег Кортунов, который занимал пост главы Чебоксар с 8 октября 2020 года. Временно исполняющим обязанности главы столицы Чувашии был назначен Евгений Кадышев, на тот момент — вице-спикер горсобрания. Причем ранее, в 2017–2020 годах, Кадышев уже занимал пост главы города.

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