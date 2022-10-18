Таллин, 18 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Россия должна разорвать дипломатические отношения со всеми странами Прибалтики, не дожидаясь момента, когда они сделают это сами, отметил 18 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как сообщалось ранее, парламент Эстонии осудил воссоединение с Россией ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признал Россию страной — «спонсором терроризма».

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«Думаю, что эту политическую вакханалию надо останавливать. Кто нас обвиняет в поощрении терроризма? Государство, которое подавляет церковь. Государство, которое ввело десятки ограничений в правах для нетитульного населения. Государство, которое лишило гражданства сотни тысяч своих жителей и осуществляет против них репрессивную практику. Вот он, настоящий политический терроризм: взятие части населения в заложники!

Эстонское государство принимало самое активное участие в доведении киевского режима до его нацистского апогея. Это было поощрение к ужесточению законодательства о языке, об образовании, других законов и нормативных документов, ущемляющих права русских на территории бывшей УССР, прямое участие в подготовке новых репрессивных документов. Сегодня на территории б. УССР против нас воюют наёмники-эстонцы.

Как на это реагировать… Думаю, что выхода у нас нет: надо разрывать дипломатические отношения со всеми прибалтами, включая Эстонию, а также с Польшей и далее по списку со всеми странами, которые тоже пойдут или уже, как Литва, пошли по данному пути. Не сделаем мы это в упредительном порядке, они это сделают сами. Они уже готовы к этому, как и к новой массированной высылке наших дипломатов.

Параллельно с принятием этого политического решения уже сегодня надо было бы сделать заявление о заведении Следственным комитетом России уголовных дел по ст. 243.4 УК РФ на всех, кто причастен к сносу памятников нашим солдатам в Эстонии.

И, наконец, о главном ответе. Только разгром нацистского режима в Киеве даст нам возможность вернуть утраченные позиции в Прибалтике», — отметил Михаил Демурин.