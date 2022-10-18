Минск, 18 октября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Совет министров Белоруссии поручил министерству финансов перераспределить бюджетные средства, предназначенные министерству спорта и туризма. Документ об этом 18 октября был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

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Согласно постановлению, капитальный ремонт и модернизация спортивных объектов университета физкультуры в Минске на сумму 2,5 млн белорусских рублей ($995 тыс.) будет профинансирована за счëт соответствующего уменьшения расходов, предусмотренных министерству спорта и туризма для выдачи призов спортсменам, а также для выплаты вознаграждений тренерам и иным специалистам.

Для выплаты заработной платы работникам Республиканского государственного училища олимпийского резерва будут направлены 364 796 белорусских рублей ($145 тыс.). Деньги возьмут за счëт соответствующего сокращения расходов, которые предусмотрены для выплаты именных стипендий президента в сфере физической культуры и спорта.