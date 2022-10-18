Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Санкт-Петербурге после четырех месяцев снижения в сентябре 2022 года выросла на 3 процентных пункта и достигла 13,6%, сообщили 18 октября в пресс-службе Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Как отметил в Центробанке, в Петербурге в отчетный период снизились цены на овощи и фрукты в годовом выражении. В сентябре дешевле, чем год назад, были помидоры, лук, груши. Цены на картофель и капусту стали снижаться быстрее.

«Сбор урожая в регионах-производителях вырос на фоне увеличения посевных площадей», — пояснили в пресс-службе ГУ Банка России.

Кроме того, в Петербурге сохраняется сдержанный потребительский спрос, что влияет на динамику цен непродовольственных товаров. Замедлился рост цен на легковые автомобили, мебель и бытовую технику. Дешевле, чем в сентябре 2021 года, стали смартфоны. Вместе с тем, ускорился годовой рост цен на туристические заграничные поездки, в том числе в Египет и ОАЭ. Также подорожали в годовом выражении авиабилеты на внутренние рейсы.

«В целом годовой темп прироста цен в сфере услуг в Санкт-Петербурге составил 12,1%», — указали в пресс-службе.

В результате в сентябре 2022 года годовая инфляция в Петербурге незначительно выросла, с 13,3% до 13,6%, и была сопоставима со средним уровнем по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) и по России в целом.