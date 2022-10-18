Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Французский производитель цемента Lafarge 18 октября планирует признать себя виновным по обвинению США в поддержке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как компания продолжала обеспечивать работу своего завода в Сирии после начала конфликта в 2011 году, сообщает Reuters.

Верховный суд США

Дело рассматривается в федеральном суде Бруклина. Отмечается, что это первый случай в США, когда компания признала себя виновной в оказании материальной поддержки террористической организации. Lafarge, которая в 2015 году стала частью швейцарской компании Holcim, также обвиняется в соучастии в преступлениях против человечности в Париже.

Напомним, что производитель цемента ранее признал, что его сирийский филиал платил вооруженным группам за помощь в защите персонала на заводе. При этом компания отрицает обвинения в соучастии в преступлениях против человечности.