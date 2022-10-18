Тирана, , 17:38 — REGNUM Глава Демократической партии и бывший президент Албании Сали Бериша 17 октября заявил, что студенты и граждане должны поддержать забастовку вузовских преподавателей, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Сали Бериша European People's Party

По словам Бериши, у правительства Эди Рамы есть деньги, но их вкладывают в развитие мусоросжигательного завода (политик намекает на скандальное дело о коррупции и отмывании 420 млн албанских лек, т. н. «деле мусоросжигательного завода», к которому оказался причастен мэр Тираны — ИА REGNUM).

«Сегодня университеты страны объявили забастовку. Я хочу сердечно поприветствовать всех тех преподавателей, сотрудников университета и студентов, которые откликнулись на призыв своих профсоюзов начать мощную забастовку, главной целью которой является реализация законных требований университетского профсоюза. После циничного, высокомерного, безответственного отношения правительства, профсоюз решил призвать к бойкоту занятий в университетах страны. Это решение является чрезвычайно важным шагом, направленным на предотвращение исчезновения наших университетов», — заявил Бериша.

На пресс-конференции 17 октября бывший премьер-министр заявил, что зарплаты профессоров в Косово в два раза выше, чем в Албании.

«Преподаватели, сотрудники, студенты университетов не видели ничего, что сегодня имеют их коллеги в Приштинском университете. Сегодня в Приштинском университете заработная плата примерно в два раза выше, чем в Тиранском университете. Правительство Косово в связи с повышением цен выдаст студентам по 100 евро на жилье и транспорт. Также университет Приштины выделяет бюджет на научные исследования в 6-8 раз выше чем в Тиране. Правительство Косово и государство Косово имеют явно меньший бюджет, чем Албания, но в Албании сотни миллионов евро украдены на создание трех мусоросжигательных заводов, которые де-факто не существуют», — подчеркнул Бериша.

Бериша подчеркнул, что «дело о мусоросжигательном заводе» свидетельствует о злоупотреблениях в правительстве Рамы.

«Сегодня также я хочу еще раз с большей силой осудить пародию, которой является дело о мусоросжигательном заводе… Граждане должны знать, что их деньги, налоги были переданы именно незаконной фирме Эди Рамы и Энджела Агачи. Агачи получает деньги албанских налогоплательщиков только за то, что он сообщает премьер-министру и совету министров, что решения, которые они подписывают, соответствуют или не соответствуют закону. Национальное агентство по закупкам, возглавляемое Эдуардом Ахмети, сообщило, что процедура закупок незаконна, является закупкой по итогам закрытых переговоров. Он подготовил акт о выделении средств на эту незаконную закупку, который был заблокирован Агачи и превратился в мертвую бесполезную бумагу», — заключил Бериша.

Новый учебный год в Албании начался с бойкота занятий. Преподаватели университетов Тираны откликнулись на призыв профсоюза приостановить учебный процесс. В аудитории для знакомства с расписанием и преподавателями зашли только первокурсники. После 10:00 по местному времени профессорско-преподавательский состав каждого факультета вышел на акцию протеста перед университетом. Преподаватели требуют повышения зарплаты на 50% в течение двух лет.

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