Рязань, , 17:16 — REGNUM Современное многофункциональное устройство, способное в экстренных случаях наносить разряд электрическим током, впервые имплантировали в сердце пациенту в Рязани, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Операция Tambov.gov.ru

Хирургическое вмешательство провели врачи кардиодиспансера под руководством ведущих федеральных специалистов. Пациенту имплантировали устройство сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией дефибриллятора. Аппарат может работать как электрокардиостимулятор, улучшать функцию сердца, а в экстренных случаях спасти жизнь — дав разряд током при остановке важнейшего органа.

Операция длилась дольше, чем обычно, поскольку выяснилось, что у мужчины аномальное строение сосудов сердца. Послеоперационный период прошёл хорошо

Специалисты Рязанского кардиосдиспансера продолжат заниматься имплантациями устройств СРТ.