Москва, , 17:15 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Николая Петрунина («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, соответствующее постановление приняла в первом чтении.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Петрунин родился в 1976 году и являлся первым зампредом комитета Госдумы по энергетике. В Госдуме он представлял Тульскую область.

Парламентарий скончался 12 октября после болезни.

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