Москва, 18 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Николая Петрунина («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, соответствующее постановление приняла в первом чтении.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Петрунин родился в 1976 году и являлся первым зампредом комитета Госдумы по энергетике. В Госдуме он представлял Тульскую область.

Парламентарий скончался 12 октября после болезни.