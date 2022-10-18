Минск, , 18:08 — REGNUM В Белоруссии из-за роста цен возбудили 34 уголовных дела. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ представитель Комитета госконтроля Белоруссии Юрий Кардымон.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В двух торговых объектах Слонима и Гродно были переоценены товары в сторону увеличения: в одном случае не менее 6 ассортиментных наименований, в другом случае — 11. В одном магазине увеличение цены было на кондитерские изделия и полуфабрикаты из мяса. Разница доходила до 1,39 белорусских рубля (34 российских рубля). В другом магазине, в Слониме, цены были завышены на промышленные товары, увеличение стоимости доходило до 3 рублей 85 копеек (95 российских рублей)», — рассказал Кардымон.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании по экономическим вопросам 6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране.