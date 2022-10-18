Минск, 18 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Белоруссии из-за роста цен возбудили 34 уголовных дела. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ представитель Комитета госконтроля БелоруссииЮрий Кардымон.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В двух торговых объектах Слонима и Гродно были переоценены товары в сторону увеличения: в одном случае не менее 6 ассортиментных наименований, в другом случае — 11. В одном магазине увеличение цены было на кондитерские изделия и полуфабрикаты из мяса. Разница доходила до 1,39 белорусских рубля (34 российских рубля). В другом магазине, в Слониме, цены были завышены на промышленные товары, увеличение стоимости доходило до 3 рублей 85 копеек (95 российских рублей)», — рассказал Кардымон.

Как сообщалоИА REGNUM, на совещании по экономическим вопросам 6 октября президент БелоруссииАлександр Лукашенко заявил о запрете на повышение любых цен в стране.