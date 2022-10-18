Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил главе Краснодарского края соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета Су-34 рядом с жилым многоэтажным домом в Ейске, сообщили 18 октября в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

В телеграмме на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева глава Ленобласти отметил, что власти и жители области скорбят в связи со случившимся.

«От лица ленинградцев выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета Су-34 в Ейске. Весть о произошедшей трагедии была с болью воспринята в нашем регионе. Вместе со всеми ленинградцами глубоко соболезную родным и близким погибших, передаю пожелания душевных сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы с вами в этот трудный час», — сказал Александр Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 17 октября военный самолет Су-34 потерпел крушение во дворе девятиэтажного дома. Экипаж успел катапультироваться. Однако в результате крушения начался пожар, огонь перекинулся на жилой дом. Погибли 14 человек, 20 жильцов находятся в больницах.