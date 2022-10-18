Минск, , 18:04 — REGNUM Задержание в Белоруссии экстремистов, связанных с планом «Перамога» (Победа), было ожидаемо. С августа — сентября наблюдалась резкая радикализация в рядах прозападной оппозиции. Ориентация на силовой вариант прихода к власти там стала доминирующей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артем Агафонов Facebook.com/agafonov.by

«Сначала в августе был сформирован новый «кабинет» Светланы Тихановской , главной особенностью которого стало создание «силового крыла», в которое вошли Александр Азаров от BYPOL и Валерий Сахащик , представляющий полк «Погоня» — одно из формирований белорусских боевиков, участвующих в конфликте [на территории б. УССР]. Оба сразу же отметились заявлениями в поддержку силового свержения Лукашенко. Уже 5 сентября «Полк Калиновского» заявил о формировании «силового резерва» из числа своих сторонников, проживающих на территории Белоруссии. 13 сентября был опубликован алгоритм действий этого «силового резерва» — сформировать малые группы по 2−3 человека, осуществлять сбор разведданных и быть готовым к захватам объектов и арестам сторонников действующей власти. Параллельно активизировался и BYPOL с планом «Перамога». 9 сентября Александр Азаров на ютуб-канале BYPOL заявил о том, что обученные организацией боевики «готовы и скоро придут». 20 сентября он же объявил о расширении собственной сети. В связи с «большим общественным запросом» было принято решение о создании сети хоругвей на территории Польши, Литвы и других стран, где имеются крупные белорусские диаспоры, а 4 октября «кабинет» Тихановской заявил, что начинает готовить белорусов к старту «Перамоги». Артём Агафонов

«Как бы кто ни относился к серьезности всех этих заявлений и степени угрозы, которую они представляют, глупо было бы рассчитывать на то, что белорусские силовики будут в этой ситуации сидеть сложа руки. Они и не сидели. Комбинацию разыграли элегантно — сначала создали фейковый телеграм-канал BYPOL, устроили фальстарт «Перамоги», а потом повязали тех, кто на него клюнул. Ими оказались какие-то маргиналы, готовые пойти на теракт за 500 долларов», — рассказал Агафонов.

«По-человечески их даже немного жаль, уж слишком дешево они оценили свою свободу. Но эти люди виноваты сами, и вся эта история с фальстартом «Перамоги» и их задержанием — необходимая в сложившихся условиях акция устрашения. Надеюсь, их пример остудит некоторые горячие головы и до обладателей этих голов дойдет, что они участвуют не в ролевой игре в партизаны для поднятия уровня адреналина и чувства собственной значимости, а в серьезном криминале, за который будут отвечать по всей строгости Уголовного кодекса», — резюмировал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские силовики 16 октября задержали несколько граждан Белоруссии, готовящих теракты и диверсии в республике. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщает, что задержанных завербовали организация BYPOL и представители «кабинета» Светланы Тихановской. От создателей плана «Перамога» диверсанты получали задания по закладке бомб, инструкции о том, где взять зажигательные смеси.