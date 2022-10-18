Минск, 18 октября 2022, 18:04 — REGNUM Задержание в Белоруссии экстремистов, связанных с планом «Перамога» (Победа), было ожидаемо. С августа — сентября наблюдалась резкая радикализация в рядах прозападной оппозиции. Ориентация на силовой вариант прихода к власти там стала доминирующей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
«Как бы кто ни относился к серьезности всех этих заявлений и степени угрозы, которую они представляют, глупо было бы рассчитывать на то, что белорусские силовики будут в этой ситуации сидеть сложа руки. Они и не сидели. Комбинацию разыграли элегантно — сначала создали фейковый телеграм-канал BYPOL, устроили фальстарт «Перамоги», а потом повязали тех, кто на него клюнул. Ими оказались какие-то маргиналы, готовые пойти на теракт за 500 долларов», — рассказал Агафонов.
«По-человечески их даже немного жаль, уж слишком дешево они оценили свою свободу. Но эти люди виноваты сами, и вся эта история с фальстартом «Перамоги» и их задержанием — необходимая в сложившихся условиях акция устрашения. Надеюсь, их пример остудит некоторые горячие головы и до обладателей этих голов дойдет, что они участвуют не в ролевой игре в партизаны для поднятия уровня адреналина и чувства собственной значимости, а в серьезном криминале, за который будут отвечать по всей строгости Уголовного кодекса», — резюмировал политик.
Как сообщало ИА REGNUM, белорусские силовики 16 октября задержали несколько граждан Белоруссии, готовящих теракты и диверсии в республике. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщает, что задержанных завербовали организация BYPOL и представители «кабинета» Светланы Тихановской. От создателей плана «Перамога» диверсанты получали задания по закладке бомб, инструкции о том, где взять зажигательные смеси.