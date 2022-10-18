Вашингтон, 18 октября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во вторник инициировал реализацию плана по противодействию биологическим угрозам и подготовке к следующей пандемии, сообщает 18 октября Reuters.

The White House Джо Байден

Байден подписал три документа по биозащите, направленные на разработку стратегии и плана реализации. В национальной стратегии биозащиты, опубликованной Белым домом, говорится, что Соединенные Штаты должны противостоять «случайному высвобождению биологических агентов и угрозам, исходящим от террористических групп или противников, стремящихся использовать биологическое оружие».

Подписанный Байденом меморандум также предписывает разведывательному сообществу США отслеживать угрозы и обеспечивать «постоянную адаптацию Соединенных Штатов к меняющемуся ландшафту угроз» путем проведения ежегодных учений.

Данный план также призывает Конгресс выделить $88 миллиардов в течение пяти лет на биозащиту общества и подготовку к пандемии. Этот запрос застопорился в Конгрессе из-за споров законодателей по поводу государственных расходов.