Москва, 18 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Госдума не стала закреплять на уровне закона освобождение от мобилизации многодетных отцов с тремя и более детьми. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, соответствующие поправки депутатов фракции КПРФ были отклонены.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Депутаты от КПРФ предлагали в законе о мобилизации закрепить освобождение от мобилизации многодетных отцов (трое и больше детей до 18 лет), отцов детей-инвалидов и единственных сыновей/дочерей.

Поддержали измнения 110 депутатов Госдумы — КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новые люди», 3 депутата от «Единой России» воздержались, стальные единороссы и вовсе не голосовали, отметила депутат Госдумы Нина Останина.

Сейчас Минобороны выпустило изменения в приказ о мобилизации. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия»), «есть приказ Генштаба и этого более, чем достаточно». С такой позицией согласилось большинство в Госдуме, поправки КПРФ были отклонены при обсуждении очередного пакета изменений в законодательство о мобилизации.

Однако в КПРФ не намерены сдаваться и будут продвигать свой отдельный законопроект на эту тему.

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Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, защищающий интересы индивидуальных предпринимателей (ИП), учредителей (участников) организаций, а также единственных учредителей, призванных на военную службу по мобилизации.