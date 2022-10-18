Улан-Удэ, , 17:07 — REGNUM Бурятский драматический театр имени Хоца Намсраева с 17 по 20 октября выступает перед монгольскими зрителями. Бурятские артисты показывают по три спектакля на бурятском и русском языках.

Театр (сс) 383961

В поездке задействованы 62 работника театра и более 5 тонн театральных реквизитов.

Впервые гастроли Бурятского драмтеатра прошли в Монголии в 1943 году по приглашению маршала Хорлоогийна Чойбалсана. Последние гастроли Бурятского драматического театра в Монголии прошли 44 года назад, в 1978 году.