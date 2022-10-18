Казань, , 17:08 — REGNUM Для жителей города Лисичанска из Татарии направили гуманитарный груз весом 80 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Народного совета ЛНР.

В ЛНР встретили гуманитарный груз из Татарии Nslnr. su

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания и питьевая вода, собранные неравнодушными жителями, предпринимателями и организациями Татарии. Все это будет распределено среди населения Лисичанска, уточнил сопровождающий груз депутат Госсовета РТ Динар Бариев.

«Мы привезли очередную партию гуманитарного груза, куда входят продукты с длительным сроком хранения, сезонные овощи, вещи для детей и взрослых. Наша республика на регулярной основе оказывает продовольственную помощь Лисичанску, в каждом районе есть штаб, основной задачей которого является сбор гуманитарной помощи», — рассказал парламентарий.

Напомним, Татария взяла шефство над городом Лисичанском в Луганской Народной Республике.

Читайте также: Из Татарии передали ёмкости для хранения воды жителям ДНР и ЛНР