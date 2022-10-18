Москва, , 17:06 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе в среду, 19 октября, намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска № 29 021 с датой погашения 27 ноября 2030 года, а также ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 25 млрд рублей каждый.

Напомним, в ходе единственного аукциона в сентябре Минфин реализовал ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением 23 июля 2031 года в полном объёме — на 10 млрд рублей. После этого ведомство в течение месяца отказывалось от запланированных аукционов в связи с волатильностью на финансовом рынке.

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