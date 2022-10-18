Лондон, , 17:29 — REGNUM Министр обороны Британии Бен Уоллес отправился в США со срочным визитом, сообщает 18 октября газета Evening Standard со ссылкой на неназванные источники.

Уоллес и министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне. 2021 U.S. Secretary of Defense

По утверждению издания, Уоллес полетел в США для обсуждения ситуации вокруг бывшей УССР.

«Бен Уоллес отменил ранее запланированное выступление перед комитетом по обороне и вылетел в США для проведения встреч на высшем уровне в Пентагоне и Белом доме», — цитирует издание слова источника.

По его словам, Уоллес в Вашингтоне обсудит «общие проблемы безопасности, в том числе [бывшую УССР]».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Уоллес посещал Киев, где встречался с министром обороны киевского режима по вопросам военной помощи.

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