Ярославль, , 17:39 — REGNUM В Ярославской области суды рассматривают дела мобилизованных, которые пытаются оспорить решения военных комиссариатов. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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Всего в суды региона с 21 сентября по 18 октября обратились семеро ярославцев. Все они хотели оспорить частичную мобилизацию. Однако никому пока не удалось добиться положительного решения. Два иска суды не приняли на том основании, что они поданы не в тот суд. Три дела были рассмотрены, заявителям отказано. Причины пока не известны. Ещё два дела находятся на рассмотрении.